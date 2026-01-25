【モデルプレス＝2026/01/25】フリーアナウンサーの後藤晴菜アナウンサー（35）が1月25日、自身のInstagramを更新。第2子出産を報告した。【写真】夫はサッカー選手 元日テレ35歳アナ、赤ちゃんの姿公開◆後藤晴菜アナ、第2子出産を報告後藤アナは、「先日、女の子を出産し4人家族の毎日が始まりました」と出産を発表。「長い入院期間を頑張って待っていてくれた長女、家族で出産の日を迎えられるようタイミングを図ってくれた次女