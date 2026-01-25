巨人・田中将大投手（３７）が２５日、都内でファンミーティング「マー君ＲＯＯＭ２０２６」を開催した。大歓声に包まれながら「祝・日米通算２００勝達成」と書かれたタスキをつけて登場。ＭＣの上重聡アナウンサーと野球トークなどを展開して盛り上げた。今年で４年連続の開催。ゲストには４人組女性グループ「ももいろクローバーＺ」のメンバーを迎え、ゲームコーナーやプレゼント抽選会でファンと交流した。大盛り上がりと