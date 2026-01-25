人気ブログ「毎日パンダ」を運営し、上野動物園のパンダを２０１２年からほぼ毎日撮影し続けているウェブデザイナー・高氏貴博さん（４４）が２５日、双子ジャイアントパンダのシャオシャオ、レイレイの最終観覧日に訪れた。妻名義で申し込んだ抽選が当選し、倍率２４・６倍の貴重な観覧チャンスをゲット。「上野にいてくれてありがとう」という思いと伝えたと明かした。２０１１年８月１４日、上野動物園をふと訪れ、２頭の母