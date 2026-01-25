お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める25日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。芸歴30年で初のアクシデントに見舞われたと明かす場面があった。有吉は「私、2日ぐらい前まで声がかすれてましてね」といい「何本か収録があったんですけど、あれだけ声カスカスのままテレビに出たのは初めてかもしれません。紅白とかオールスター後夜祭とか長丁場の司会をやっても、声