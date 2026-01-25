伊野尾慧と松本穂香が初共演でW主演の『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系列毎週日曜夜10時15分放送）は、AIだけが親友の変わり者イケメン×仕事に夢中な堅実女子というチグハグな二人のズレきゅんラブコメディ。 インタビュー後編では、伊野尾さんが実は家でAIに相談していた驚きの内容や、本番で松本さんもビックリするようなアドリブをいれてくる人気俳優の方のエピソードもお聞きしました。 ―&