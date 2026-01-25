巨人・田中将大投手が25日、都内で4年連続となるファンミーティング「マー君ROOM2026」を開催し、集まったファンと交流した。今年も昨年に続き親交が深く、登場曲を歌い続けているアイドルグループ「ももいろクローバーZ」がゲスト出演。質問やゲームコーナーなどで盛り上がった。巨人1年目となった昨季は日米通算200勝を達成。集まったファンからはサプライズでお祝いのメッセージが送られる場面もあった。また、セ・リーグ