うーん、アポなし訪問？嫁側も義母側もしないほうがよいと思いますが…一度も家にあがらせてもらえないのは気になりますね。妹さんの件も含め、結婚して4年経っても義実家の全貌が謎のままってすごい…！【まんが】義実家に入れない理由(ウーマンエキサイト編集部)