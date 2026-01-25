25日の京都10Rでララマセラシオン（牡5、父カリフォルニアクローム）が1着となり、大竹正博師（56）は現役41人目のJRA通算400勝を達成した。大竹師は「回り道をした印象はありますね。勝たせてあげられなかった馬もいて、そういった馬たちのことも含めて積み重ねてきたものが、一つ一つの勝利につながっていると思います。これからも、負けたレースも含めてしっかり向き合っていきたいと思います。今回の達成は、オーナーをは