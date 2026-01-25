やってきたのは韓国・ソウル！今回挑むのは、およそ2年前にイタリアで挑戦したタットダンス。手の動きだけで表現するこのパフォーマンスに、さらに難易度を上げ再び挑戦！今回お世話になるのは、ダンスチーム・マファヨンの皆さん。数々の大会で優勝を果たす一流ダンスチーム。ガンバレルーヤは、この13人に加わりタットダンスショーを披露する！指導してくれるのは、リーダー兼振付師のトゥータットさん。まずはタットダンスの基