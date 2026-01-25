（台北中央社）ダンス＆ボーカルグループ「三代目 J SOUL BROTHERS」のメンバーでソロアーティストとしても活動する岩田剛典が24日、台北市のLegacy TERAでライブを開いた。単独では初めての海外公演となった。23日夕方に台北松山空港に到着する予定だったが、急きょ約4時間後の便に振り替えた岩田。24日にメディアの取材に応じた際、出迎えのファンがいないのではと心配していたが、空港で到着ロビーに出るとファンの姿があって安