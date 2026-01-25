県内の小中学生が制作した個性豊かな美術作品の表彰式が25日、行われました。 今年で71回目を迎えた「子ども県展」 今回は絵画、版画、デザイン、立体の4部門に約9万6300点の応募があり、特別賞を受賞した児童や生徒42人が表彰式に臨みました。 （絵画部門で知事賞に輝いた小学生） 「怪獣が釣りをしている絵。気持ちを込めたらこんな絵になった」 （版画部門で知事賞に輝いた中学生） 「真正面から光を受けていて、続いてい