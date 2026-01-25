シンガポール華字メディアの連合早報は19日、中国のゲームプレーヤーらは懸念と怒りが入り混じった感情を抱きつつ特殊詐欺拠点を舞台にしたタイトルを熱狂的に受け入れているとする記事を掲載した。記事が取り上げたゲームとは、中国の会社が開発した「血薪記：罪悪園区」。PCゲームの配信プラットフォーム、Steamで9日にリリースされると、最高評価の「圧倒的に好評」を獲得している。記事によると、「血薪記」の舞台は架空の場所