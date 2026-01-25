ハンドボール男子のアジア選手権は25日、クウェートで行われ、2次リーグ1組の日本はイラクに30―29で競り勝った。2勝1分けで準決勝進出を決め、来年1月にドイツで行われる世界選手権の出場権を獲得した。（共同）