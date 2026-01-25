女子プロレス「スターダム」の?欲深き白虎?スターライト・キッドが、ワールド王者・上谷沙弥（２９）に終焉を予告した。２月７日のエディオンアリーナ大阪第１競技場大会で行われるＶ９戦でキッドが王者の上谷に挑戦する。２５日のベルサール高田馬場大会でキッドはＡＺＭ、羽南、ビー・プレストリー、飯田沙耶、朱里、壮麗亜美と組み、上谷＆小波＆刀羅ナツコ＆琉悪夏＆吏南＆フキゲンです★＆稲葉あずさと１４人タッグマッチ