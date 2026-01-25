ボートレース尼崎のプレミアムＧＩ「第７回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」の決勝戦が２５日、行われた。池田浩二（４７＝愛知）は大外６コースから最内を突いて上位進出を狙ったが、届かず４着。レース後は「内仕様の足だったからリングを替えたりしてバランスを取っていきました。レースではまだ少し回り過ぎていたかな。スタートが全然、分からずで放りっぱなしでした。また次、頑張ります」と振り返った。