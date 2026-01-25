東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、雄のシャオシャオと雌のレイレイの観覧が２５日で最終日を迎えた。抽選に漏れたファンもたくさん動物園に集まり、別れを惜しんだ。最終観覧の抽選に当たったのは約４０００人。倍率は２４・６倍になったという。外れた人たちもパンダ舎近くに集まり、パンダのぬいぐるみや旗などを持って見守った。あまりにも人が多いため、係員が「ここで待っていてもイベントはありません」と呼