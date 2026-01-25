ボートレース尼崎のプレミアムＧＩ「第７回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」の決勝戦が２５日、行われた。４コース発進の新田雄史は最内を差して３着に食い込んだ。レース後は「ほぼ３日目のまま行きました。末永君の足は分からなかったけど、茅ちゃん（茅原）が進んでいたし、仕上がっていました」と振り返った。昨年は桐生ＧＩ・６９周年記念など年間１０回の優勝を果たした。「今年は自然体で楽しくやれたら