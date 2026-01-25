人気コスプレイヤーの伊織もえが24日、自身のインスタグラムを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】白い肌がこれでもか！撃沈必至かわいすぎる黒ドレス姿 伊織は「1月24日、私の誕生日になりました！いつも応援してくれて本当にありがとう！配言を見てくれたり、会いに来てくれたり、SNSで声をかけてくれたり、たくさん応援をもらって、どんな時も自分が伊織もえを続けてきてよかったなって思ってい