Mireiはあの日、この言葉に救われた！-第18話- 忘却バッテリー編 失敗やミスは、予想できないタイミングで起きる。 思っていた通りにいかなかったり、誰かのカバーに入れなかったり、言葉選びを間違えたり、あとから気づく判断ミスがあったり。 即興、対応力、とっさの判断が求められる瞬間はいっぱいあって、その度に上手くいったり上手くいかなかったりする。 生きることは決断の連続で、その先に未来がある