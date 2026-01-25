バイオリニストの葉加瀬太郎が、２５日に自身のＳＮＳを更新。５８歳の誕生日を祝福してもらう様子を披露した。インスタグラムで「週末は名古屋でのイベントで演奏してきました」と報告し、「楽屋にはバースデーボードをご用意頂き、終演後はメンバーと新年会を兼ねた誕生日会」と、デコレーションされたホワイトボードをバックに笑顔を見せるショットをアップ。「スタッフ、メンバーのみなさま、今年も宜しくお願いします！」