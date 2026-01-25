◆全日本プロレス「ニューイヤーウォーズ２０２６」（千葉・幕張メッセ国際展示場ホール４）全日本プロレスは２５日、幕張メッセ国際展示場ホール４大会で「ニューイヤーウォーズ２０２６」を開催した。メインイベントで三冠ヘビー級王者・宮原健斗が身長２メートル１３センチのタロースと４度目の防衛戦を行った。身長差で１７センチ、体重差で４０キロも違う大巨人のパワー殺法に苦しんだ宮原は、ダメージが深くうつ