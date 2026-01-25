テニスの全豪オープンは24日、男子シングルス3回戦が行われ、40歳のワウリンカ選手(スイス)がフリッツ選手(アメリカ)に1-3(6-7、6-2、4-6、4-6)で敗れ敗退。試合後は、コート上で惜別の乾杯をしました。今季限りでの引退表明している40歳は、これが20度目の出場。2014年にはジョコビッチ選手(セルビア)やナダル選手(スペイン)を破り、優勝を飾りました。今大会は2回戦で21歳のジェア選手(フランス)にフルセットで勝利。3回戦は第9