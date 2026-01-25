女優・山本舞香が２５日、ＳＮＳを更新。夫で歌手のＨｉｒｏの３２歳の誕生日を祝福した。山本は２０２４年１０月、ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹのＨｉｒｏと結婚。Ｈｉｒｏの父は演歌歌手の森進一、兄はＯＮＥＯＫＲＯＣＫのＴａｋａ。今年元日には森、Ｔａｋａと４人で撮影した家族ショットも反響を呼んだ。ＳＮＳで「Ｈａｐｐｙ３２ｎｄＢｉｒｔｈｄａｙ．＠ｈｉｒｏ＿ｍｆｓ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ♡」と