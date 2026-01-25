巨人の田中将大投手（３７）が２５日、都内で４年連続となるトークイベント「マー君ＲＯＯＭ２０２６」を開催。今年も長年のファンであり、親交が深いアイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の４人がゲスト出演した。大歓声の中、「祝！日米通算２００勝達成！」のたすきをかけて登場した田中将。同イベントのために作られた限定チョコレートを配りながら、ファンからの大声援を直に受けた。質問コーナーや、ゲーム対決、