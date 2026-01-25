フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２４日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「プロ野球開幕ＳＰどこよりも早い順位予想」。谷繁元信氏、岡崎郁氏、福留孝介氏、西山秀二氏、五十嵐亮太氏、鳥谷敬氏ら球界の有名ＯＢをゲストに迎えた。開幕戦のことが話題になると、横浜、中日で名捕手として活躍した谷繁氏は「野球選手のお正月」として、球界では鯛を食べる習慣があると話した。