ジャイアントパンダの返還先、中国四川省の飼育施設で日本人観光客の姿が増えている。日本生まれのパンダたちは中国でも人気だが、中国政府は新たな貸与に後ろ向きな姿勢を崩さない。四川省の成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地では今月中旬、和歌山県白浜町で生まれ育った彩浜（サイヒン）（メス、７歳）の前に、日中双方の観光客が列を作っていた。ごろごろと寝転ぶ姿に、「日本から来たパンダ、かわいい！」と中国語の歓声