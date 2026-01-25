松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-」（木曜、後９・００）の第３話が２２日、放送され、１話で選挙ポスターだけ、２話でわずか３秒の登場場面ながら、「ラスボス感ありすぎて最終回で成敗されそう」などと注目を集める人物が、ついに動く姿をがっつり披露した。米田正子（松嶋菜々子）の地元・新潟で、選挙の応援演説に立った、就任２か月の政界のホープ・鷹羽宗一郎経産省大