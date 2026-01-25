レアル・マドリードはラ・リーガ第21節でビジャレアルと対戦。注目の上位対決となったが、キリアン・ムバッペが2ゴールを挙げる活躍を見せ2-0で勝利、暫定ではあるが、首位に躍り出た。シャビ・アロンソ前監督に変わり、アルバロ・アルベロアを新監督に迎えた新生レアルは初陣で2部のアルバセテにまさかの敗戦というスタートを切ったが、その後の公式戦では3連勝。さらにこの間10得点1失点とアルベロア・レアルは素晴らしいパフォ