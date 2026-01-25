プレミアリーグ第23節ではアーセナルとマンチェスター・ユナイテッドの対決が注目される。ユナイテッドがマイケル・キャリック体制となって2戦目であり、先日のマンチェスター・ダービーでの勝利がまぐれではなかったことを見せたいところだ。現役時代にともにプレミアリーグの名MFとしてならしたアーセナルのミケル・アルテタ監督とユナイテッドのキャリック監督だが、両者の現役時代のプレイスタイルは似ているところがあった。