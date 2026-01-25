セルティックはマンチェスター・シティに所属する18歳MFディヴァイン・ムカサの獲得へ動き出したという。英『GIVEMESPORT』が報じている。ムカサは下部組織出身の選手で、今シーズントップチームデビューを飾った期待の逸材。今シーズンはここまでトップチームで6試合に出場しており、FAカップとカラバオカップではアシストも記録している。そんな同選手にセルティックは強い関心を示しており、今冬の獲得を目指してシティに接触。