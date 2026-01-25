ルベン・アモリム前監督を事実上解雇し、新たにマイケル・キャリック暫定監督体制でリスタートを切ったマンチェスター・ユナイテッド。相変わらず内部が慌ただしいところはあれど、初陣でマンチェスター・シティとのダービーに快勝したこともあり、一時的にせよ風通しが良くなったことが見てとれる。選手たちもキャリック体制に変わったことで、雰囲気が改善されたと感じているようだ。ファーストチームの選手たちは、アモリムの細