金沢市で60センチを超える大雪となったことを受け、市は登下校時の児童・生徒安全面などを考慮し、市内の公立小学校52校と公立中学校24校すべてを26日、臨時休校の措置をとります。また、公立高校では金沢辰巳丘と金沢北陵が休校に、県立特別支援学校では小松、小松瀬領、明和、いしかわの4校も休校となります。また、津幡町も小学校９校と中学校２校を一斉休校とすることを決めました。県によりますと、その他の学校は今のところ