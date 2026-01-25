Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２５日、鹿児島キャンプを打ち上げた。槙野智章新監督（３８）が指導した１０日間のキャンプ中は、非公開を含めて練習試合を４試合行い、２４日にはＪ２山形との練習試合に３―２で勝利した。昨季主将だったＤＦ中川創（２６）は「濃く、充実した時間になった。帰ってからしっかり準備し、開幕に向けていいスタートを切りたい」と明るい表情で話した。この日は、霧島市の桷志田（かくいだ）多目的広場でサッ