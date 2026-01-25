沖縄県名護市長選で3選確実となった現職渡具知武豊氏は25日、米軍普天間飛行場の辺野古移設に関し、市民の中に複雑な感情があることを理解しているとした上で「市民の生活環境を守っていくことに尽きる」と述べた。