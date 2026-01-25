ラグビーW杯3大会連続出場のプロップ・稲垣啓太（35＝埼玉）の妻でモデルの稲垣貴子（35）が25日、自身のインスタグラムを更新。「夫の150capセレモニーに参加させていただきました」とつづり、夫のセレモニーに参加したことを報告。花束を渡し、記念撮影したツーショットなどを公開した。稲垣は17日に行われた横浜戦で通算150試合出場を果たしていた。「150という数字に、どれほどの日々の鍛錬と覚悟が積み重なっているのだ