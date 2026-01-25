1月25日、京都競馬場で行われたG3・プロキオンステークス（ダ1800m）は、ロードクロンヌが待望の重賞初制覇を飾った。このレースの1着馬にはフェブラリーステークス（2月22日・東京・G1・ダ1600m）への優先出走権が与えられる。プロキオンS、勝利ジョッキーコメント1着ロードクロンヌ横山和生騎手「すごくいい状態で持ってきていただいたのを返し馬から感じていたので、本当にしっかりと自信を持って、馬と一緒にリズムよく走