1月25日、中山競馬場で行われたG2・アメリカジョッキークラブカップ（芝2200m）は、昨年菊花賞14着以来の出走となったショウヘイが快勝。今年の初陣を飾り、京都新聞杯以来の重賞2勝目をマークした。AJCC、勝利ジョッキーコメント1着ショウヘイ川田将雅騎手「いい走りができました。返し馬に行った時点で具合の良さをすごく感じることができたので、本当に具合よくここまで連れてきてくれたなと思いました。もともとポテンシャ