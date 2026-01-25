【モデルプレス＝2026/01/25】俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ：毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K：毎週日曜午後6時〜）より、小栗旬のコメントが到着した。【写真】小栗旬演じる信長が「オーラが別格」と話題◆仲野太賀主演「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセススト