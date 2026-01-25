俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は25日、第4回「桶狭間！」が放送され、織田信長が今川義元を破った「桶狭間の戦い」（1560年・永禄3年）が豊臣視点で描かれた。兄・藤吉郎（のちの豊臣秀吉）役の俳優・池松壮亮（36）に撮影の舞台裏を聞いた。＜※以下、ネタバレ有＞NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天