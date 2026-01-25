おうちで過ごす晩酌時間を、ちょっと特別にしてくれる話題のおつまみが帰ってきました。長年愛され続けるカレーハウスCoCo壱番屋とベビースターラーメンのコラボ商品が、ファンの声に応えて期間限定で再発売。ピリッと刺激的なのに、どこかホッとする味わいは、大人のリラックスタイムにぴったりです。仕事終わりの一杯や、週末の自分時間に寄り添う“ご褒美おつまみ”として注目したい一品です♡