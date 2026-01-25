気象台は、午後8時41分に、なだれ注意報を伊達市伊達、伊達市大滝、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・伊達市伊達、伊達市大滝、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町に発表（雪崩注意報） 25日20:41時点胆振地方では、26日明け方まで落雷に、26日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■伊達市伊達□なだれ注意報【発表】26日にかけて注意■伊達市大滝□