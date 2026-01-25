◎全国の天気北日本の日本海側は26日(月)の明け方にかけて断続的に強い雪が降る見込みです。引き続き大雪による交通障害に十分注意をしてください。日中は日本海側の雪はいったん小康状態となりそうです。ただ、積雪の多くなっている地域では、なだれや除雪作業中の事故などにくれぐれもお気をつけください。太平洋側は晴れ間の出る所が多いでしょう。◎予想気温最低気温は前日より2℃前後低い所が多いでしょう。札幌は2℃低い-9℃