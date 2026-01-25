2026年1月20日、中国のポータルサイト・捜狐に「今の日本アニメに登場するギャルは、もはやかつてのギャルではない」と題した記事が掲載された。記事は、「ここ数年、日本のアニメや漫画を見ていると、ある明確な変化に気づく。『ギャル』というタイプのキャラクターが、明らかに増えているのだ。彼女たちには、いくつかの共通した特徴が見られる。ファッションセンスは抜群で、服装は大胆、スタイルも良い。その一方で、成績は優