J1アビスパ福岡は25日、福岡市内で「新年感謝の集い」を開催した。サポーターやスポンサー関係など約570人が出席。始動日に金明輝前監督との契約を解消する異例の船出となった中、塚原真也暫定監督は「困難な状況もアビスパ福岡なら乗り越えることができると信じています」とあいさつした。4季連続で主将を務めるDF奈良竜樹は「1年分のパワーを半年にぎゅっと込めて熱い応援をいただけたら」と呼びかけた。チームは今後、福