タレントの上沼恵美子（70）が、25日放送の読売テレビ系「上沼・高田のクギヅケ！」（日曜前11・40）に出演。1日に81歳で亡くなった、キャスターの久米宏さんについて改めて言及した。番組では久米さんの長年の活躍を紹介。「ザ・ベストテン」での司会については「最高の司会者でしたね。早口で鮮明で、テンポあるからもの凄い気持ちよかった」と振り返った。さらに、話題が「ニュースステーション」の最終回で久米さんが18