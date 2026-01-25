アーティストの松浦航大が25日放送のフジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）に出演。初登場から3年、番組初となる「鬼ハードモード」で「鬼レンチャン」を達成した。以下、ネタバレを含みます。【写真】歴史が動いた瞬間！鬼レンチャンを達成した瞬間の松浦航大鬼ハードモード誕生から4年。そのあまりの難易度から、いまだに達成者は現れていなかった。破られることのない"不動の歴史"に松浦航大が名乗りを上げた。過