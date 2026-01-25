プロ野球・巨人の田中将大投手（３７）が２５日、都内で行われたｎｅｔｋｅｉｂａ主催の会員限定イベント「田中将大選手と中央競馬を楽しもう！Ｖｏｌ．３」に出演した。球界屈指の競馬好きとして知られる田中。昨年の馬券回収率は振るわなかったようだが「ただ、個人的に出資しているレガレイラ（牝５歳、美浦・木村）がエリザベス女王杯に勝ってくれたのはうれしかったですね！」と２０２４年有馬記念などＧ１・２勝を挙げる