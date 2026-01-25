使い古した筆や書き初めをした半紙を火にくべる参拝客＝２５日、座間神社書道の上達や学業成就、入試合格を祈願する筆祭り（筆供養）が２５日、座間神社（座間市座間）で行われた。「学問の神様」といわれる菅原道真公を祭る同神社での筆祭りは毎年の恒例行事。山本俊昭宮司が祝詞を上げた後、参拝客は使い古した筆や短くなった鉛筆、書き初めの半紙などを火に投じて手を合わせた。市内から母親と初めて訪れた小学２年の男児（