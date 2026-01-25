将棋の藤井聡太六冠が25日、王将戦七番勝負の第2局に勝ち、対戦成績を1勝1敗のタイとしました。藤井六冠が永瀬拓矢九段の挑戦を受ける王将戦七番勝負、第2局の2日目は午前9時に藤井六冠の封じ手が開かれ、対局が再開しました。第1局に敗れている藤井六冠は長考する場面も見られましたが、難解な中盤戦から主導権をつかむとそのまま押し切り、111手で勝利しました。デビュー以来、タイトル戦で開幕から連敗したことが