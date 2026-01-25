相撲好きの女子「スー女」として知られるタレントの山根千佳（２９）が、２５日の大相撲初場所千秋楽（東京・両国国技館）を観戦したことを報告した。山根は２５日、インスタグラムに「安青錦」と書かれたタオルとうちわを手に笑顔を見せるショットを公開。「大相撲一月場所が幕を閉じました」と書き出し、「優勝は安青錦関おめでとうございます」と、優勝した大関・安青錦（安治川部屋）を祝福すると、安青錦のパネルとの“